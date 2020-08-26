شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز : ارتكبنا أخطاء أمام الإنتاج الحربي رغم الفوز بالثلاثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إنه سعيد للغاية بالأداء القوي والفوز الكبير على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى الفريق خاض 4 مباريات خلال أسبوعين فقط وبعد فترة إعداد صعبة، وسعيد بالنقطة العاشرة وتسجيل 10 أهداف واستقبال 3 أهداف فقط ، وقال المدرب في المؤتمر إنه فخور وسعيدا بأداء لاعبيه وتنفيذ التعليمات بصورة جيدة وبرغم الفوز الكبير بثلاثية، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشخصية حدثت داخل الملعب نعمل على علاجها وإصلاحها في التدريبات والمباريات المقبلة.
واشار المدرب إلى أن ضغط المباريات يمثل ضغطا كبيرا على الفريق وبالطبع يتأثر اللاعبون كثيرا، وفي كل المباريات يسعى للدفع بعدد كبير من اللاعبين لتجهيزهم وفي شهر سبتمبر قبل نصف نهائي الكونفدرالية سيكون الوضع البدني أفضل بكثير وأكبر عدد من اللاعبين سيكون جاهزا، وسعيد بعودة تراوري وفاروق وعبد الله السعيد سيكون جاهزا خلال ٧ أيام على أقصى تقدير.
وبالنسبة للقاء المقبل أمام أسوان ونتائجه الجيدة مؤخرا مع مدربه أحمد كشري أكد تشاتشيتش أنه يتابع كل المنافسين وهم كذلك يتابعون بيراميدز، وفي الدوري المصري لا يوجد أي فريق سهل، وفي كل لقاء يجب أن تبذل أقصى جهد للفوز ومباراة السبت لن تكون سهلة مطلقا وهدفنا الفوز في جميع اللقاءات المقبلة.
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