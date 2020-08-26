شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على الأهلى ويتوج بكأس كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال ، للمرة الرابعة عشر في تاريخه ، في المباراةى التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر ..وأنهى الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام النادي الأهلي في نهائي كأس مصر متقدما في النتيجة، وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى التي انتهت بتقدمه ٢٥/٢٠، واستمر تفوقه في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة ٤٩/٣٦.

وواصل الفريق السكندرى سيطرته على المباراة ، و فقا لتعليمات أحمد مرعى المدير الفني لزعيم الثغر ، لتنتهى المباراة بفوز الفريق الأخضر ، و سبق وتوج الفريق بـ 13 بطولة فى الأعوام السابقة تحت خمس قيادات فنية مختلقة، لا يقل أحهم خبرة وانجازات عن الأخر ، حصد أول بطولة لكأس مصر موسم 1975 – 1976، وموسم 1989 – 1990 تحت قيادة المدير الفنى محمود عامر .

موسم 1977 – 1978 ، وموسم 1981 – 1982 ، وموسم 1982 – 1983 ، 1986 – 1987 ، و موسم 1987 – 1988

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بقيادة محمد عبد الوهاب ، موسم 1983 – 1984 بقيادة فؤاد أبو الخير ، موسم 1984 – 1985 ، و موسم 1985 – 1986 ، و موسم 1988 – 1989 سعيد جميل ، موسم 2009 – 2010 ، وموسم 2011 – 2012 بقيادة عمرو أبو الخير ، سموحة يفوز على سبورتنج ويحقق برونزية كأس السلة .



نهائى الكاس



سلة الاتحاد



سلة الاهلى و الاتحاد