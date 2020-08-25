شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود علاء بعد تمديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خطوة تمديد تعاقده مع النادي الأبيض بشكل رسمي. وكتب علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدي مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك». وتابع: «أتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه على وجه كل زملكاوى». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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