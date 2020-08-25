ماذا قدم «ميسي» مع برشلونة في 16 عامًا ؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجآة من العيار الثقيل، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، قراره بالرحيل عن الفريق الكتالوني بعد أن قضى 16 عاما في صفوف الفريق الكتالوني. وجاء القرار رغم محاولات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة ورونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق إقناعه بالبقاء. ولعب ميسي 731 مباراة مع برشلونة بواقع 485 مباراة في الدوري الإسباني و143 مباراة في دوري أبطال أوروبا و75 مباراة في كأس ملك إسبانيا و19 مباراة في السوبر الإسباني و5 مباريات في كأس العالم للاندية و4 مباريات في السوبر الأوروبي. وسجل ميسي 634 هدفا بمعدل هدف كل 94 دقيقة مع برشلونة وصنع 285 هدفا. فريق أشبيلية هو أكثر الفرق استقبالا للأهداف من برشلونة برصيد 37 هدفا. ميسي هو الهداف التاريخي للقاءات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا. أشبيلية أيضا هو أكثر الفرق التي صنع ميسي أهدافا أمامها برصيد 19 تمريرة حاسمة. Advertisements بيب جوارديولا هو أكثر مدرب سجل معه ميسي أهدافا برصيد 211 هدفا من 219 مباراة كما صنع في ولايته 97 تمريرة حاسمة. الوضع في مصر

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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