بيراميدز يفوز على الإنتاج بثلاثية ويواصل ملاحقة الزمالك على الوصافة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري المصري.
تألق إبراهيم حسن، جناح بيراميدز، وسجل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30، قبل أن يختتم إبراهيم حسن أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 73.
ولم يتأثر بيراميدز بغياب نجمه الأبرز عبدالله السعيد؛ بسبب الإصابة، وقدم عرضا قويا مع مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة متقاسما وصافة الدوري المصري مع الزمالك، الذي يواجه المقاولون العرب بعد غدٍ الخميس.
ويحتل الإنتاج الحربي، بقيادة مديره الفني، مختار مختار، المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.
وأحرز أنطوي ثالث أهدافه بالدوري هذا الموسم، بعد غياب طويل، منذ أن هز شباك المقاولون يوم 11 فبراير الماضي.
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