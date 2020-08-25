شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل استعدادته لمباراة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة طنطا، المقرر لها بعد غد الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الــ22 بمسابقة الدوري الممتاز.

شارك لاعبو الفريق الأساسيين والذين خاضوا المواجهة الماضية في جانب من المران قبل أن يؤدوا تدريبات استشفائية في الثلج، حتى لا يتعرضوا للارهاق في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وشهد المران مشاركة الثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا بالتدريبات الجماعية بشكل كامل بعد اكتمال جاهزيتهما.