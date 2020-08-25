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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادارة ليفربول تحدد موقفها من استمرار ويلسون مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كشفت تقارير صحفية انكليزية عن موقف ادارة ليفربول من استمرار اللاعب الولزي الشاب هاري ويلسون مع النادي.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس فان الريدز قد قرروا السماح لويلسون بالرحيل في حالة واحدة فقط وهي الانتقال النهائي اذ ترفض ادارة النادي اعارته مجددا هذا الموسم.
وكان ويلسون قد امضى الموسم الماضي معارا الى بورنموث حيث قدم مستويات مسجلا 7 اهداف في 31 مشاركة مع الفريق.
هذا ويريد ويلسون الذي تدرج في كلية ليفربول التواجد بشكل اساسي والمشاركة باستمرارية الامر الذي قد لا يجده مع بطل انكلترا الامر الذي قد يدفعه للموافقة على الرحيل بشكل دائم.
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