 أوفرمارس: فرص سواريز في الانضمام إلينا ضئيلة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

اشار المدير الرياض في نادي ​اياكس​ ​مارك أوفرمارس​ الى صعوبة عودة مهاجم ​برشلونة​ ​لويس سواريز​ الى النادي الهولندي.

Advertisements

وقال اوفرمارس في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية:"فرص لويس سواريز في الانضمام إلينا ضئيلة للغاية".

كما اكد اوفرمارس تواصل النادي مع سواريز: "لقد اتصلنا به بالفعل، نحن نحاول لكنه أمر صعب للغاية، ومن الطبيعي أن نتواصل مع لاعبي كرة القدم السابقين في فريقنا".

هذا ويعيش سواريز اياما عصيبة مع النادي الكتالوني وذلك بعد ان تم ابلاغه بخروجه رسميا من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.