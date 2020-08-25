أياكس يغلب هيرتا برلين وسقوط فياريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 تغلب نادي ​أياكس أمستردام​ الهولندي على ضيفه ​هيرتا برلين​ الالماني في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل زكريا لبيض هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء. Advertisements وفي مباراة ثانية سقط ​فياريال​ الإسباني أمام ضيفه ​تينيريفي​ 2-3. سجل للخاسر اليخاندرو بايينا (43) وباكو الكاسير (54) فيما سجل للفائز ايمانويل ابي (47) وخورخي باديلا (51) وباو توريس (64 هدف في مرماه). كما تغلب بلاكبيرن روفرز الإنكليزي على مواطنه بلاكبول 3-1. سجل للفائز بنجامين بربريتون (4 و31) وتيلريس دولان (87) وللخاسر ماتيو فرتشو (40).

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