رسالة خاصة من كيم تورا الى ليونيل ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قرر رئيس حكومة كتالونيا ​كيم تورا​ توجيه رسالة إلى النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بعد انتشار تقارير المحت الى امكانية رحيل البرغوت عن ​برشلونة​ خلال الفترة الحالية.



ونشر كيم تورا تغريدة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، واتت كالاتي: "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرًا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا".

وأضاف: "لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي".