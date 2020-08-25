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رسالة خاصة من كيم تورا الى ليونيل ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قرر رئيس حكومة كتالونيا ​كيم تورا​ توجيه رسالة إلى النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بعد انتشار تقارير المحت الى امكانية رحيل البرغوت عن ​​ خلال الفترة الحالية.

ونشر كيم تورا تغريدة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، واتت كالاتي: "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرًا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا".

وأضاف: "لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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