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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة خاصة من كيم تورا الى ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
قرر رئيس حكومة كتالونيا كيم تورا توجيه رسالة إلى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد انتشار تقارير المحت الى امكانية رحيل البرغوت عن برشلونة خلال الفترة الحالية.
ونشر كيم تورا تغريدة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، واتت كالاتي: "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرًا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا".
وأضاف: "لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي".
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