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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شروط كومان تشعل فتيل الازمة بين ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كشفت تقارير صحفية اسباينة تفاصيل اللقاء الذي جمع الارجنتيني ليونيل ميسي والمدرب رونالد كومان والذي قد يكون سببا رئيسيا في اتخاذ قائد برشلونة قرار الرحسل عن النادي.
وبحسب Deportes Cuatro فان اللقاء لم يكن عدائيا ولكنه لم يكن وديا ايضا، وفي التفاصيل ان المدرب الهولندي كان واضحا مع ميسي مبلغا اياه انه يعمل على تنظيف الفريق دون الاهتمام للاسماء التي قد ترحل.
واشار التقرير فقد ابلغ كومان ميسي ان الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت. لم تكن المحادثة ودية للغاية وكان الجو متوترًا.
كما أخبر كومان الكابتن أنه سيكون غير مرن ، وأنه سيصل بشروطه وأن الأولوية ستكون للفريق. بالإضافة إلى ذلك ، حذره من أن الإدارة الذاتية في غرفة تبديل الملابس قد انتهت وأن فكرة المدرب الهولندي هي إنهاء بعض عادات الفريق.
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