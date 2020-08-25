شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرديناند: تشيلسي مستعد لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 كشف نجم ​مانشستر يونايتد​ السابق، ​ريو فرديناند​، أن مدرب نادي ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ مستعد للمنافسة على ضم قائد برشلونة، ​ليونيل ميسي​، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف مجاناً. وبعدما سرت معلومات عن نية النجم الأرجنتيني الرحيل عن الكامب نو ذكرت تقارير صحفية أن هناك أكثر من نادِ يتطلع لضم ميسي، أبرزها إنتر ميلانو وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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