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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثغايت يستبعد ماغواير عن تشكيلة الاسود الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اعلنت مصادر صحفية انكليزية انه تم استبعاد مدافع نادي مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، من تشكيلة المنتخب الإنكليزي لمعسكر الشهر المقبل.
وكان قائد الشياطين الحمر قد أدين بشكل رسمي بتهمة التعدي على سياح ورشوة رجال الشرطة في اليونان ومحاولة مقاومة الإعتقال، وذلك بناءً على حكم المحكمة اليوم، والتي أيدت سجنه لـ 21 شهرًا وعشرة أيام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
يذكر ان مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغايت قد دافع عن ماغواير رغم إدانة اللاعب، بينما أشار قائد مانشستر يونايتد أنه واثق من براءته وأنه سوف يستأنف هذا القرار.
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