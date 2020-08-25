شكرا لقرائتكم فايلر يواصل استبعاد صالح جمعة من حساباته الفنية في مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من حساباته الفنية رغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسري في مباراة الجونة غداً بعدما كشفت خسارة الأهلي الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة في ظل تراجع مستوى معظم لاعبي لفريق بشكل واضح الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفني وجعل الكثيرون يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة غير أن المدير الفني واصل إستعباد اللاعب الذي ظهر مُلتزماً بشكل واضح في التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفني الذى تعرض لهجوم شرس عقب الخسارة من الزمالك.

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مُبررات فايلر بإستبعاد صالح جمعة مازالت تتمثل في عدم جاهزية اللاعب للمباريات وهو ما يراه البعض غير مُقنع لأن المدير الفني بات مُطالب بتجهيز اللاعب حجتى يكون أحدى أوراقه الرابحة ضمن الفترة المقبلة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.