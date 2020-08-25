شكرا لقرائتكم هشام حنفي يفتح النار على قطاع ناشئين الأهلي: "رحيل نجلي لأسباب غير فنية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حنفي نجم الاهلي السابق انه تفاجئ بقرار رئيس قطاع ناشئين الأهلي خالد بيبو بالاستغناء عن نجلي "عمر" خلال الايام السابقة. Advertisements واضاف حنفي خلال تصريحات تلفزيونية ان تواجد نجلي "عمر" داخل الاهلي بمجهوده الشخصي وليس بالواسطة وتم إختياره بسبب آداءه في المباريات. وتابع لا اعلم سبب رحيل نجلي خاصة وان هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين مشددا على ان رحيله عن الاهلي لاسباب غير فنية .

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