شكرا لقرائتكم صفحة الأهلي تتفاخر بحراس عرينها.. وتؤكد: الأفضل بلا منازع بين كافة فرق الدور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاخرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع فيس بوك، بحراس مرمى العرين الأحمر، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعرضت صفحة الأهلي إحصائية مميزة لأسود العرين الأحمر مصحوبة بصورة للحراس الثلاثة وعلقت"حراسة مرمى الأهلي الأفضل بلا منازع بين كافة فرق الدوري ب15 "كلين شيت" من أصل 21 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم". ونشرت الصفحة صورة للحراس الثلاثة ممد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير بعدما وجه الجهاز الفني لشريف إكرامي الشكر مؤخراً وقرر إنهاء موسمه.

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