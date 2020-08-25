شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن تجديد عقد محمد عبد الغني حتى عام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك عبر حسابه على موقع فيس بوك، عن تجديد عقد محمد عبد الغني مدافع القلعة البيضاء، حتى عام 2024، ونشرت صفحة الزمالك صورة لمحمد عبد الغني خلال جلسة التجديد التي جمعته بأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة وعلقت "الزمالك يحتفظ بلاعبه محمد عبد الغني حتى 2024".



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محمد عبد الغني

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في سياق آخر، خضع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي ، كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

فيما إنتظم محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد التعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية التى غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى، وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لكدمة فى يده اليمنى أثناء مران الفريق اليوم استلزمت وضع رباط ضاغط عليها، وأكمل اللاعب المشاركة فى التدريبات عقب تلقيه العلاج اللازم من جانب الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وأدى اللاعب تدريباته مع باقى زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم، يأتى ذلك وفقا للبروتوكول الطبى بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتظم الفريق فى تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة