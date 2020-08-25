شكرا لقرائتكم 20 رقما تنصب محمود علاء ملكا فى دفاع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في حسم ملف التجديد للمدافع الدولي المصري محمود علاء بعقد يمتد حتى عام 2024 قاطعاً كل السبل على المنافسين الراغبين في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام 2024.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وعرف عن محمود علاء الصلابة الدفاعية أمام الفرق المنافسة حيث استطاع اللاعب أن يحقق مع الأبيض العديد من الألقاب المحلية والقارية جعلته عنصر أساسي في صفوف منتخب مصر الأول خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

أبدى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك حتى 2024، ليواصل رحلته مع الفريق الأبيض، وقال علاء عبر حسابه الشخصي على تويتر "أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى".

ووفقاً لمركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن أرقام محمود علاء في بطولة أفريقيا خلال الموسم الحالي جاءت كالتالي..

عدد المباريات: 7

عدد المباريات أساسي: 7

متوسط دقائق اللعب: 90 دقيقة

عدد الأهداف: 1

متوسط دقائق التهديف: 630

عدد التصويبات في المباراة الواحدة: 0.4

Advertisements

إضاعة فرص كبيرة: 0

الأسيست: 0

عدد اللمسات: 394

متوسط اللمسات في المباراة الواحدة: 56.3

خلق فرص كبيرة: 2

متوسط الدقائق لكل لمسة: 38 دقيقة

الكلين شيت: 3

أخطاء أدت الى هدف: 0

الأخطاء: 9

متوسط الأخطاء في المباراة: 1.3

فقدان الكرة: 66

متوسط فقدان الكرة في المباراة: 9.4

الكروت الصفراء: 1

الكروت الحمراء: 0