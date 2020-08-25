اخبار الرياضه

نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي اليوم في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب بيراميدز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

ونجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي
 

بهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 .

Advertisements

بدأ بيراميدز اللقاء بسيطرة تامة من قبل لاعب الفريق على معظم مجريات المباراة وأتيح للاعبيه أكثر من فرصة للتهديف لينجح إبراهيم حسن في التقدم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ثم يعزز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 30 ، بعد أن أهدر لاعبي فريقه أكثر من فرصة أخري للتقدم .

202008250912311231.jpg

نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي
 

ومع الشوط الثاني ينشط لاعبو الإنتاج الحربي في بداية اللقاء على أمل التقدم و تقليص الأهداف على أمل تحقيق التعادل مع بيراميدز الذى لجأ للتأمين الدفاعي ، قبل أن ينجح إبراهيم حسن من إحراز هدف فريقه الثالث و الثاني له بصفة شخصية ،في الدقيقة 73 لينهي على أمال فريق الإنتاج الحربي في المباراة ، وتتاح أكثر من فرصة للاعبي بيراميدز الذى اعتمد على الهجمات المرتدة لكن تنتهى المباراة بنتيجة 3 / 0.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا