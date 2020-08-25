- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أعدكم بالقتال داخل الملعب..أول تعليق من مدافع الزمالك بعد تجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى أول تعليق له بعد تمديد عقده 3 مواسم قادمة قال ، محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، تعليقاعلى التجديد أعدكم بالقتال داخل الملعب.
ف الزمالك تغردة على حسابه عبر توتر قال فيها : "أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى
Capture
أعلن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع فيس بوك، عن تجديد عقد محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، حتى عام 2024، ونشرت صفحة الزمالك صورة لمحمود علاء خلال جلسة التجديد جمعته بأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة وعلقت "الزمالك يحتفظ بلاعبه محمود علاء حتى ٢٠٢٤".
كانت هذه تفاصيل خبر أعدكم بالقتال داخل الملعب..أول تعليق من مدافع الزمالك بعد تجديد عقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.