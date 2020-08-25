شكرا لقرائتكم أحمد جمال يرد على تصريحات عبد الحفيظ: كلمونا عن فشلكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي بسبب تصريحاته بالأمس والتي تحدث فيها عن أن هناك اللى يسوى أو مايسواش وهو تلميح غير مقبول نهائياَ من مسئول بنادي كبير.

أضاف أحمد جمال خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي": "ليس مقبولا أن يتحدث عبد الحفيظ عن المنافس أو الجماهير التي تنتمي حتى النادي الأهلي من المهاجمين لسياسات وفشل إدارة القلعة الحمراء لملف الكرة خلال الفترة الأخيرة".

وقال أحمد جمال: "بدلاً من هجوم سيد عبد الحفيظ على المنافسين بهذه الألفاظ عليه أن يرد على تساؤلات الجميع عن فشله وفشل الإدارة في الكثير من المباريات، لماذا لا يخرج مدير الكرة يتحدث عن الأسباب التي دفعته للخسارة بثلاثية في رادس من الترجي أو بخماسية من صن داونز في وجود نفس الإدارة".

وأوضح أحمد جمال ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استطاع عندما احتاج الفريق لتدخله أن يكون له دور رئيسي في بطولة الكونفدرالية التي حققها الفريق بالرغم من وصف بعض وسائل الإعلام بأن الأبيض حصالة المجموعة لينتهي الأمر بفوز القلعة البيضاء ليصبحوا أبطال.

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ونجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في حسم ملف التجديد للمدافع الدولي المصري محمود علاء بعقد يمتد حتى عام 2024 قاطعاً كل السبل على المنافسين الراغبين في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وعرف عن محمود علاء الصلابة الدفاعية أمام الفرق المنافسة حيث استطاع اللاعب أن يحقق مع الأبيض العديد من الألقاب المحلية والقارية جعلته عنصر أساسي في صفوف منتخب مصر الأول خلال الفترة الماضية وحتى الآن.