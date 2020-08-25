شكرا لقرائتكم عبد الغني بعد تجديد عقده مع الزمالك: "أتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وكتب عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر "سعيد بتواجدي داخل جدران نادي الزمالك حتى 2024 رسميًا، أتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات.. وأحب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص لأستاذ أمير مرتضى ومجلس إدارة النادي، ولجماهير الزمالك أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم".



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محمد عبد الغني

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وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ستقام فى إستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، أضاف عادل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

وخضع الزمالك وكذلك المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان الزمالك قد تفوق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف على المقاولون.