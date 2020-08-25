شكرا لقرائتكم عودة: أداء فايلر لم يعد مقنعا.. ومروان هيكسر الدنيا لو ساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، الأداء الذي ظهر عليه الأهلي في مباراته ضد الأخيرة ضد الزمالك بالقمة 120 من عمر الدوري، مشددا على أن الأهلي لم يكن لديه حلول وكان يعاني مثلما حدث في الدور الأول بالموسم الماضي وغابت عنه اللاعبين أصحاب الحلول ، بعكس الحالي في الزمالك الذي يملك بن شرقي في الزمالك، ولكن رمضان صبحي كان لديه حلول وهم عملة نادرة وتم دفع 100 مليون جنيه خلال مدة الاعارة رغم أنه لا يقوم بأدوار دفاعية ولكن لديه والأهلي لابد أن يراجع نفسه في

يرى عودة أن استكمال الدوري كان مهما للأهلي زالزمالك قبل المشاركة في دوري الأبطال لأنه خير تجهيز للقطبين قبل خوض منافسات دوري الأبطال ومهم فوز أحد الفرق المصرية باللقب ، كاشفا أن الدوري أظهر المشاكل لدى الزمالك وجععل القطبين يستعدا جيدا لإفريقيا، ولم لم يتم استكماله لاستعانوا بالمباريات الودية ولن تهر الأخطاء وأمامهما شهر لتجهيز أنفسهم

وعن رأيه في أدائ رينيه فايلر بالقمة قال: "فايلر لم يعجبن من فترة بسبب بعض الأمور التي يعلمها المدربين، مثل الكرات الثابتة ، حيث أن الكرات الثابتة من الأشياء التي تظهر بصمة المدرب الجيد وماذا يفعل بها اللاعبين ، وكذلك في الشق الهجومي حيث أنه لا يوجد جمل فنية متفق عليها وفرق معه غياب اللاعبين اصحاب الحلول الفردية.

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وفيما يخص كارتيرون علق: كارتيرون دائما ما يحقق نتائج جيدة ويجيد العمل وفقا للقماشة الموجودة معه ووقت توليه دجلة كان يغلق الملعب ويلعب على المرتدة وفي الأهلي أخذوه كبش فداء وفي الزمالك بصمته ظاهرة ويغير اللاعبين ويشرك الناشئين وكان الأولى أن يقوم الأهلي بهذه الخطوة لأنه الأقرب لتحقيق لقب الدوري.

وجه انتقادا لمن يهاجمون مروان محسن قائلا: "الناس ليس لديها ضمير بخصوص السخرية من مروان محسن وهو ما سيهز اللاعبين ، مرون لاعب جيد جدا وكان مميز في بتروجت والاسماعيلي ولابد أن تهدأ الجماهيره تجاهه ، وأعرف إمكانيات مروان محسن جيدا ولو استطع التعاقد معه لن أتأخر، ولعبت أمامه كثيرا وأعرف امكانياته جيدا، وأضاف: "لو انتقل من الاهلي وذهب لأي مكان هيكسر الدنيا ولكنه فقد الثقة في نفسه".