شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ22 من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب بيراميدز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

ونجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

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بهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 .

بدأ بيراميدز اللقاء بسيطرة تامة من قبل لاعب الفريق على معظم مجريات المباراة وأتيح للاعبيه أكثر من فرصة للتهديف لينجح إبراهيم حسن في التقدم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ثم يعزز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 30 ، بعد أن أهدر لاعبي فريقه أكثر من فرصة أخري للتقدم .

ومع الشوط الثاني ينشط لاعبو الإنتاج الحربي في بداية اللقاء على أمل التقدم و تقليص الأهداف على أمل تحقيق التعادل مع بيراميدز الذى لجأ للتأمين الدفاعي ، قبل أن ينجح إبراهيم حسن من إحراز هدف فريقه الثالث و الثاني له بصفة شخصية ،في الدقيقة 73 لينهي على أمال فريق الإنتاج الحربي في المباراة ، وتتاح أكثر من فرصة للاعبي بيراميدز الذى اعتمد على الهجمات المرتدة لكن تنتهى المباراة بنتيجة 3 / 0.