شكرا لقرائتكم النصر يكتسح العدالة بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر ملاحقته للمتصدر الهلال بعدما اكتسح ضيفه العدالة 6-1 ، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وتقدّم العدالة أولاً بعد مرور 13 دقيقة عن طريق مهاجمه الهندوراسي كاروليس آندريا الذي أكمل تمريرة زميله عوض خريص بقدمه في شباك النصر.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله مختار علي ليواجه المرمى ويضع الكرة بذكاء من فوق الحارس علي المزيدي.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي جوليانو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وعند الدقيقة 22 ازدادت صعوبة المباراة على العدالة بعد حصول مدافعه خالد الدبيش على البطاقة الحمراء بعد دخوله العنيف على لاعب النصر سلطان الغنّام.

واستثمر النصر سريعاً النقص العددي للاعبي العدالة حيث تمكن مهاجمه النيجيري أحمد موسى من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

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وازدادت رغبة النصراويون بتسجيل الأهداف بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به لاعبو العدالة، ونجح البرازيلي جوليانو بتسجيل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 43 بعدما أكمل تمريرة زميله نور الدين مرابط بقدمه في شباك الضيوف.

ولم يكتفي لاعبو النصر بـ4 أهداف بعدما تمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع 45+4 بتسديدته القوية التي سكنت شباك العدالة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة من الجانب النصراوي والذي ظهر وكأنه اقتنع بالنتيجة خاصة بعد التغييرات التي أجراها مدربه بخروج سلطان الغنّام وأحمد موسى ونور الدين مرابط وجوليانو وبيتروس ودخول فهد الجميعة وخالد الغنّام وعبدالفتّاح آدم وعبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري.

وحاول النصر كثيراً الوصول مجدداً لمرمى العدالة وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه خالد الغنّام كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس علي المزيدي.

وكثّف النصر محاولاته في الدقائق الخمس الأخيرة وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجّل الهدف السادس حينما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبيد برأسه إلا أنها مرت بجانب مرمى العدالة.

وعند الدقيقة 90+2 تمكن البديل عبدالعزيز الدوسري من تسجيل الهدف السادس بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالرزاق حمدالله العائدة من العارضة ليسدد الكرة في شباك العدالة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 57 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي العدالة على رصيده السابق 20 نقطة ليقترب من العودة الى دوري الدرجة الأولى.