برشلونة تتوسل ميسي بعد قرار الرحيل.. ورسالة من رئيس إقليم كتالونيا

كتب: ضياء السقا

طالبت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتينى ليونيل ميسي، بالبقاء ضمن صفوف الفريق، بعد قراره برغبته في الرحيل عن البارسا.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طالبت ميسي بالبقاء داخل البلوجرانا، وإنهاء مسيرته داخل النادي الذى قضى بداخله 29 عاماً.

وجاءت رسالة إدارة برشلونة إلى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في 3 كلمات، "نريد بقاءك معنا".

من جانبه، وجه رئيس إقليم كتالونيا، يواكيم تورا، رسالة إلى اللاعب الأرجنتيني، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "ستظل كاتالونيا منزلك دائمًا، شكراً جزيلاً على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم ورياضي نبيل لن ننساك أبدًا. ليو ميسي".

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وأكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، أرسل فاكسا إلى إدارة النادي، الثلاثاء أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل.

وهناك خلافات حول أحقية النجم الأرجنتيني في فسخ تعاقده مع البارسا، فالمسؤولين عن إدارة أعمال اللاعب يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

في المقابل فإن إدارة النادي ترى أن مهلة فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت في العاشر من شهر يونيو الماضي، وأن ميسي إن أراد الرحيل عليه دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وجاء قرار ميسي بالرحيل، عقب جلسة جمعته بمدرب برشلونة الجديد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء بينهما لم تكن جيدة.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

يشار إلى أن ميسي يتبقى في تعاقده مع برشلونة موسم آخر، ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس الأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني، بجانب مانشستر يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي.