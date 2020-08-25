كتب: ضياء السقا
قاد النجم المصري محمد النني فريقه أرسنال الإنجليزي، للفوز على ميلتون كينز دونز بأربعة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.
وسجل النني، في أول ظهور له مع ارسنال بعد انتهاء إعارته لبيشكتاش التركي، هدفا عالميا من منتصف الملعب.
وسيبدأ أرسنال الموسم الجديد بملاقاة ليفربول السبت المقبل في إطار كأس الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي.
شاهد هدف النني
كانت هذه تفاصيل خبر من منتصف الملعب.. النني يسجل هدفا عالميا في فوز أرسنال على ميلتون دونز (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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