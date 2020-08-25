ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا تحت 19 عاماً

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نيون: أحرز ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا للشباب في كرة القدم (تحت 19 عاما) بفوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 الثلاثاء في المباراة النهائية في مدينة نيون السويسرية.

وهي المرة الأولى التي يفوز فيها شباب النادي الملكي بلقب البطولة التي انطلقت عام 2013، بعدما أقصوا في طريقهم إلى النهائي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، وسالزبورغ النمسوي، في حين هو النهائي الثالث الذي يخسره الفريق البرتغالي.

ويشرف النجم السابق للميرينغي راوول غونزاليس على الفريق الذي انهى الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق باولو رودريغيز (25)وهنريكي جوكو (خطأ في مرمى فريقه 45).

لكن الفريق البرتغالي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني بواسطة غونزالو راموس (49)، قبل أن يعيد ميغيل غوتيريز الفارق إلى سابق عهده بعدها بدقيقة واحدة.

وسجل لاعبو بنفيكا هدف تقليص الفارق مرة اخرى، عبر راموس نفسه (57)، وكان بامكانهم إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68 لكن تياغو دانتاس أهدرها.