بطولة ألمانيا: شكوك حول جهوزية بواتنغ مع انطلاق الموسم الجديد

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برلين: أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أن مدافعه جيروم بواتنغ قد يغيب عن بداية الدوري في موسمه الجديد لعدم شفائه من اصابة في فخذه.

وتعرّض بواتنغ للاصابة في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها فريقه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر وتوج بلقبه السادس في تاريخه.

وقال بايرن في بيان إن قلب دفاعه سيكمل برنامجا تأهيليا أعده له النادي خلال العطلة دون الإشارة إلى الموعد المتوقع لعودته للملاعب.

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وتم استبدال بواتنغ، البالغ من العمر 31 عاما، في منتصف الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في لشبونة، بعدما كان تعرض لاصابة في نصف النهائي أمام ليون الفرنسي في عضلة الفخذ الخلفية قبلها بايام.

وأعاد بواتنغ اكتشاف نفسه تحت إدارة المدرب هانزي فليك إلى جانب زميله النمسوي دافيد ألابا في قلب دفاع بايرن، ما ساعد الفريق على تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال) للمرة الثانية في تاريخه في غضون سبع سنوات.

ويستهل بايرن حملة دفاعه عن أول ألقابه في موسمه الجديد أمام فريق دورين من الدرجة الخامسة في الدور الأول من كأس ألمانيا في 11 سبتمبر، ثم يستضيف شالكه في المباراة الافتتاحية للبوندسليغا بعدها بأسبوع.