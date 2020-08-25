مدريد: أكد مصدر داخل برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء أن نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد".
وأوضح المصدر أن محاميي اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي أبلغ برشلونة برغبته في فسخ عقده من "طرف واحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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