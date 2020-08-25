ميسي أبلغ برشلونة برغبته في فسخ عقده من "طرف واحد"

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مدريد: أكد مصدر داخل برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء أن نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد".

وأوضح المصدر أن محاميي اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021.