شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وابنته آخر ضحايا حملات التنمر الإلكترونية بسبب حفل الخطوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، ضحية جديدة للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن خطوبة ابنته شاهندة أمس، ونشر صورا من حفل خطوبتها مع خطيبها ووجه لها التهنئة، إلا أن التعليقات الساخرة نالت من عصام الحضري وابنته بسبب فستان خطوبتها.

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