شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..بيراميدز يتقدم على الإنتاج 2 /0 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربى من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أحرز هدفي فريق بيرامدز كلاً من محمد فاروق و الغاني جون أنطوي في الدقيقتين 4 و 30 ، في لقاء شهد استحواذ من لاعبي بيراميدز ووصلو أكثر من مرة لمرمي الإنتاج الحربي ، و اتيح للاعبيه اكثر من فرصة للتهديف عن طريق محمد فاروق الذى سدد أكثر من كرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية في الموسم الجديد مشدداً على لاعبيه بضرورة التسجيل مبكراً وعدم استقبال أهداف تزيد من صعوبة اللقاء مثلما حدث في مواجهة سموحة التي حسمها بصعوبة في الوقت القاتل، ويغيب عن بيراميدز الليلة عبد الله السعيد هداف الدوري برصيد 16 هدفاً بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.