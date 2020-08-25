شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء بعد تجديد اللاعب للزمالك: الأبيض يليق بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت إيمي محمود زوجة محمود علاء مدافع النادي الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، ونشرت زوجة مدافع الفريق الأبيض صورة لمحمود علاء وأمير مرتضى منصور خلال جلسة التجديد وعلقت " مبروك يا حبيبي ربنا يكتبلك الخير دايما واشوفك في احسن حال وربنا يبعد عن الاصابات، الأبيض يليق بك يا أحلى زملكاوي".



زوجة محمود علاء

من جانبه، أبدى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك، ليواصل رحلته مع الفريق الأبيض، وقال علاء عبر حسابه الشخصي على تويتر "أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى".

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ستقام فى إستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، أضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

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وخضع الزمالك وكذلك المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان الزمالك قد تفوق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف على المقاولون.

من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة ، وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.