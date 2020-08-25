شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الإنتاج بثلاثية ويحتل المركز الثاني على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

بهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 .

بدأ بيراميدز اللقاء بسيطرة تامة من قبل لاعب الفريق على معظم مجريات المباراة وأتيح للاعبيه أكثر من فرصة للتهديف لينجح إبراهيم حسن في التقدم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ثم يعزز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 30 ، بعد أن أهدر لاعبي فريقه أكثر من فرصة أخري للتقدم .

ومع الشوط الثاني ينشط لاعبو الإنتاج الحربي في بداية اللقاء على أمل التقدم و تقليص الأهداف على أمل تحقيق التعادل مع بيراميدز الذى لجأ للتأمين الدفاعي ، قبل أن ينجح إبراهيم حسن من إحراز هدف فريقه الثالث و الثاني له بصفة شخصية ،في الدقيقة 73 لينهي على أمال فريق الإنتاج الحربي في المباراة ، وتتاح أكثر من فرصة للاعبي بيراميدز الذى اعتمد على الهجمات المرتدة لكن تنتهى المباراة بنتيجة 3 / 0.