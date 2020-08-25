شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة : لو مروان محسن مشي من الأهلي هيكسّر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، الأداء الذي ظهر عليه الأهلي في مباراته ضد الأخيرة ضد الزمالك بالقمة 120 من عمر الدوري، والتي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف، مشددا على أن الأهلي لم يكن لديه حلول وكان يعاني مثلما حدث في الدور الأول بالموسم الماضي وغابت عنه اللاعبين أصحاب الحلول ، بعكس الحال في الزمالك الذي يملك بن شرقي ، ولكن رمضان صبحي كان لديه حلول وتم دفع 100 مليون جنيه خلال مدة الاعارة رغم أنه لا يقوم بأدوار دفاعية لمهامه الهجومية.

ويرى عودة أن استكمال الدوري كان مهما للأهلي والزمالك قبل المشاركة في دوري الأبطال لأنه خير تجهيز للقطبين قبل خوض منافسات دوري الأبطال ومهم فوز أحد الفرق المصرية باللقب ، كاشفا أن الدوري أظهر المشاكل لدى الزمالك وجعل القطبين يستعدا جيدا لإفريقيا، ولو لم يتم استكماله لاستعانوا بالمباريات الودية ولم تكن الأخطاء لتظهر خلالها.

وعن رأيه في أدائ رينيه فايلر بالقمة قال: "فايلر لم يعجبنى منذ فترة بسبب بعض الأمور التي يعلمها المدربين، مثل الكرات الثابتة ، حيث أن الكرات الثابتة من الأشياء التي تظهر بصمة المدرب الجيد وماذا يفعل بها اللاعبين ، وكذلك في الشق الهجومي حيث أنه لا يوجد جمل فنية متفق عليها وفرق معه غياب اللاعبين أصحاب الحلول الفردية.

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وفيما يخص كارتيرون علق: هو دائما ما يحقق نتائج جيدة ويجيد العمل وفقا للقماشة الموجودة معه ووقت توليه دجلة كان يغلق الملعب ويلعب على المرتدة وفي الأهلي أخذوه كبش فداء وفي الزمالك بصمته ظاهرة ويغير اللاعبين ويشرك الناشئين وكان الأولى أن يقوم الأهلي بهذه الخطوة لأنه الأقرب لتحقيق لقب الدوري.

كما وجه عودة انتقادا لمن يهاجمون مروان محسن قائلا: "الناس ليس لديها ضمير بخصوص السخرية من مروان محسن وهو ما سيهز اللاعبين ، مروان لاعب جيد جدا وكان مميز في بتروجت والاسماعيلي ولابد أن تهدأ الجماهيره تجاهه ، وأعرف إمكانيات مروان محسن جيدا ولو استطع التعاقد معه لن أتأخر، ولعبت أمامه كثيرا وأعرف امكانياته جيدا، وأضاف: "لو انتقل من الاهلي وذهب لأي مكان هيكسر الدنيا ولكنه فقد الثقة في نفسه".