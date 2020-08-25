شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” بيراميدز يدرس عرض رمضان للبيع مجاملة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أنه رغم توقيع رمضان صبحي نجم منتخبنا الوطني لبيراميدز بداية من الموسم المقبل وحصول اللاعب على قيمة مقدم التعاقد والذي تم تحويله في حساب اللاعب مؤخرا، الا أن اللاعب قد لا يلعب في صفوف بيراميدز في الموسم الجديد.

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تابع شبانه في برنامج مع شبانه عبر تلفزيون الخليج 365 أن مصدر مقرب من رمضان صبحي أكد أن إدارة بيراميدز تفكر في دفع نادي خليجي اخر لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي بداية من الموسم المقبل ،على ان يقوم ذلك النادي ببيع رمضان لبيراميدز خلال الميركاتو الشتوي القادم.

أضاف شبانه لـتلفزيون الخليج 365 أن هناك تفكير لإدارة بيراميدز في هذه الخطوة لإزالة الضغوطات من على اللاعب من ناحية لكونه سيتم بيعه لنادي خارجي وليس مصري، والحفاظ علي العلاقات مع النادي الأهلي والمصالح المشتركة بين الناديين من ناحية أخري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.