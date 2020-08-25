"الشباب والرياضة" :متابعات الوزارة مستمرة لإنشاءات مراكز شباب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، بمتابعة لإنشاءات مراكز شباب البحر الأحمر للوقوف علي آخر التطورات الإنشائية وانتظام العمل بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وذلك في إطار خطط الوزارة تطوير مراكز الشباب وافتتاح الإنشاءات الجديدة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وتكون حلقة الوصل بين الشباب والدولة.
فيما عقد وزير الشباب والرياضة إجتماعاً مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد ،اليوم الثلاثاء بمكتبه لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، من خلال الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.
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