شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" :متابعات الوزارة مستمرة لإنشاءات مراكز شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، بمتابعة لإنشاءات مراكز شباب البحر الأحمر للوقوف علي آخر التطورات الإنشائية وانتظام العمل بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وذلك في إطار خطط الوزارة تطوير مراكز الشباب وافتتاح الإنشاءات الجديدة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وتكون حلقة الوصل بين الشباب والدولة.

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وشدد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المنفذة داخل هذه المراكز ، وتضمنت المتابعة الميدانية لمراكز شباب البحر الأحمر ، مركز شباب الحمراين و مبارك و القصير و نادى النشء وشباب العمال بالقصير ونادى العوينة و الجمعية الإقليمية الكشافة الجوية بالبحر الأحمر و نادى المستعمرة (تحت الإنشاء)

فيما عقد وزير الشباب والرياضة إجتماعاً مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد ،اليوم الثلاثاء بمكتبه لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، من خلال الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.