شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على سبورتنج ويحقق برونزية كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق سموحة لكرة السلة رجال على نظيره سبورتنج ، بنتيجة 64 / 57 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، في منافسات كأس كرة السلة رجال ، في اللقاء الذى أقيم على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، وتقام الان مباراة النهائى بين فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى وسط تنافس على التتويج باللقب ، ومباراة يصعب توقع نتيجتها ، ويٌعد هذا الإنجاز هو الثانى لنادى سموحة خلال 24 ساعة ، حيث توج أمس فريق كرة السلة السيدات بالمركز الثانى و الميدالية الفضية ، لأول مرة في تاريخ الفريق السكندرى الذى يتوج بميدالية فضية بكأس مصر .

وحسمت بطولات الناشئين حيث توج الاهلى تحت 20 سنة من تحقيق لقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2019/2020 بعد الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 55-44 ، وأقيمت مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي والجزيرة والأوليمبي والشمس ، كما حقق النادى الأهلى بطولة الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .



فريق سموحة

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مباراة سموحة و سبورتنج



سلة سموحة