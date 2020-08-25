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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك عبر حسابه على موقع فيس بوك، عن تجديد عقد محمد عبد الغني مدافع القلعة البيضاء، حتى عام 2024، ونشرت صفحة الزمالك صورة لمحمد عبد الغني خلال جلسة التجديد التي جمعته بأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة وعلقت "الزمالك يحتفظ بلاعبه محمود علاء حتى 2024".
محمد عبد الغني
فيما إنتظم محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد التعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية التى غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى، وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
كما تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لكدمة فى يده اليمنى أثناء مران الفريق اليوم استلزمت وضع رباط ضاغط عليها، وأكمل اللاعب المشاركة فى التدريبات عقب تلقيه العلاج اللازم من جانب الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وأدى اللاعب تدريباته مع باقى زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.
فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم، يأتى ذلك وفقا للبروتوكول الطبى بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتظم الفريق فى تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة.
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