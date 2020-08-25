الزمالك يعلن تجديد عقد محمود علاء حتى 2024

من ناحية أخرى ، اقترب استاد الكلية الحربية من استضافة مباراة المقاولون والزمالك، المقرر إقامتها في الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما رفض استاد السلام استضافة اللقاء وكذلك بتروسبورت واستاد القاهرة الدولي ، وجاء سبب رفض استاد القاهرة لاستضافة المباراة، لتصوير إعلان في الاستاد يوم الخميس، وهو الإعلان الذي تم تعديله بعد رحيل رمضان صبحي من الأهلي، وقام مسئولو الاستاد بإبلاغ الجبلاية بهذا الأمر.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، حيث كان المقرر أن يستضيف استاد السلام المباراة، إلا أنه رفض، وكذلك استاد بتروسبورت والقاهرة ومازالت الجبلاية تخاطب استاد الكلية الحربية حتى الآن لمعرفة موقفه من استضافة اللقاء ، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون.

Advertisements

وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.