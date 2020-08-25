محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أكد مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون الأخيرة له مع الفريق.
وخسر الإنتاج الحربي أمام بيراميدز 3-0 في مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.
وقال مختار مختار في تصريحات لـ"الخليج 365" "المباراة المقبلة للإنتاج أمام طلائع الجيش هي الأخيرة لي مع الفريق".
واختتم "أخطرت مدير الكرة بالأمر من أجل ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة".
ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ9 برصيد 24 نقطة، ولم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلعب الإنتاج الحربي مع نظيره طلائع الجيش يوم 29 أغسطس بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار يكشف لمصراوي مباراته الأخيرة مع الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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