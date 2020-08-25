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مختار مختار يكشف لمصراوي مباراته الأخيرة مع الإنتاج الحربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون الأخيرة له مع الفريق.

وخسر الإنتاج الحربي أمام بيراميدز 3-0 في مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وقال مختار مختار في تصريحات لـ"الخليج 365" "المباراة المقبلة للإنتاج أمام طلائع الجيش هي الأخيرة لي مع الفريق".

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واختتم "أخطرت مدير الكرة بالأمر من أجل ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ9 برصيد 24 نقطة، ولم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب الإنتاج الحربي مع نظيره طلائع الجيش يوم 29 أغسطس بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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