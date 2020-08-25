رسائل بويول وسواريز.. ميسي يشعل السوشيال ميديا (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثارت رغبة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في مغادرة الفريق الكتالوني موجة من ردود الفعل مساء الثلاثاء، برسائل نشرها لاعبو النادي السابقون والحاليون على وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

ووفقا للتقارير الإسبانية، أرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم (طالع التفاصيل).

ونشر كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليمنح كل الدعم لزميله السابق، وكتب: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي".

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الرسالة لقيت تصفيق لويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي، الذي تم إخطاره بالرحيل عن النادي من قبل رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

من جانبه، نشر كيم تورا، رئيس مقاطعة كتالونيا، صورة تجمعه بميسي وبعت برسالة وداعية للنجم الأرجنتيني، موجها الشكر له على كل "لحظات السعادة".

وكتب رئيس كتالونيا: "ستظل كاتالونيا منزلك دائمًا، شكراً جزيلاً لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم، رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي".