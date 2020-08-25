قناة أرجنتينية.. مانشستر سيتي وجهة ميسي الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - استمرت التكهنات حول مصير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي قرر الرحيل عن الإقليم الكتالوني بطلب رسمي للإدارة.

قناة "Tyc sports" الأرجنتينة قامت بعمل تغطية واسعة الانتشار لخبر رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وأكدت أن مانشستر سيتي هو الخيار الأول للنجم الأرجنتيني.

الانتقال إلى الدوري الفرنسي أو الإيطالي سيكون خياراً ثانياً عند ليونيل ميسي، الذي سيكون في طريقه إلى الدوري الإنجليزي لقيادة سيتي في الموسم الجديد لو سارت الامور على طبيعتها.

وأشار التقرير إلى أن الظهور الأول لليونيل ميسي في بريميرليج سيكون يوم 19 سبتمبر المقبل وتحديداً في مواجهة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

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وسيتغيب ميسي عن المباراة الأولى للسيتي التي ستقام يوم 12 سبتمبر المقبل أمام فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد يظهر ميسي في المباراة الثالثة أمام فريق ليدز يونايتد لأول مرة بقميص مانشستر سيتي، نظراً لأن إجراءات الانتقال قد تتطلب وقتاً بالإضافة إلى حاجة اللاعب للانخراط في التدريبات بشكل أكبر مع فريق بيب جوارديولا.

ويتمتع ليونيل ميسي بعلاقة رائعة مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وسيرجيو أجويرو صديقه القديم والهداف التاريخي للنادي السماوي، بالإضافة إلى المدير الرياضي والمدير التنفيذي للنادي الإنجليزي تشيكي بيجيريستين وفيران سوريانو اللذان عملا من قبل في برشلونة.