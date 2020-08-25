أول تعليق من محمود علاء بعد تمديد تعاقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمود علاء، لاعب الزمالك، عن سعادته بتمديد تعاقده مع نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، ليستمر مع الفريق حتى 2024.

وكتب علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدي مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك".

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وأضاف:" أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجة على وجه كل زملكاوي".

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك نجاح المفاوضات مع محمود علاء بالتوقيع على عقد جديد لأربعة مواسم مقبلة.

وتسعى إدارة نادي الزمالك لتمديد عقود لاعبي الفريق من الأعمدة الرئيسية من أجل الحفاظ على قوام الفريق في الفترة المقبلة وقطع الطريق على أي نادي أخر.