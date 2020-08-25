محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تجمع عدد من مشجعي برشلونة أمام مكاتب النادي للمطالبة باستقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس الإدارة، بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في الرحيل عن البارسا.
ونشرت إذاعة "راديو كتالونيا RAC1" مقطع فيديو، مساء اليوم الثلاثاء، لمطالبة بعض مشجعي برشلونة باستقالة بارتوميو أمام مكاتب النادي، بعد أن علموا أن ميسي أعلن رغبته في الرحيل.
ووفقا للتقارير الإسبانية، أرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم (طالع التفاصيل).
وقررت إدارة نادي برشلونة، عقد اجتماع طاريء خلال الساعات المقبلة، بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشجعو برشلونة يطالبون باستقالة بارتوميو بعد قرار ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.