مدرب سموحة يعلن إصابة الهاني سليمان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة إصابة حارس مرمى فريقه الهاني سليمان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال صدقي لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها كل أفراد الفريق كشفت عن إصابة الهاني سليمان فقط بالفيروس. ووفقاً للبروتوكل الطبي المتبع سيخضع الهاني سليمان لعزل منفرد، وسيقوم الفريق بأداء التدريبات بصورة طبيعية دون تأجيل للمباريات. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد عدم تأجيل أي مباراة لأي فريق إلا في حالة إصابة 10 لاعبين أو أكثر بفيروس كورونا المستجد كما حدث مع فريق المصري.

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