الزمالك يعلن تمديد عقد محمد عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تمديد عقد مدافع محمد عبدالغني حتى عام ٢٠٢٤.
وأشار أمير مرتضى منصور، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهه المقاولون العرب بعد غد الخميس في الجولة ال٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.
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