رئيس الصين يمنح إنتر الضوء الأخضر للتعاقد مع ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، منح إدارة نادي إنتر الإيطالي الضوء الأخضر للتعاقد مع ليونيل ميسي.
ووفقًا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن الرئيس الصيني أكد لمالكي إنتر ميلان أنه سيوفر لهم كل الدعم من أجل التعاقد مع ميسي.
ويعد نادي إنتر ميلان مملوكًا في الفترة الحالية لعدد من المستثمرين الصينيين الذين أبرموا عددًا من الصفقات في الفترة الماضية.
وأوضحت القناة، أن بينج يرى أن ميسي سيكون بمثابة قوة تسويقية وأقتصادية كبيرة للصين، وهو ما يدفعه للمساعدة في التعاقد معه.
وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بنيته الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
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