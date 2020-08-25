رئيس كتالونيا يودع ميسي برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه كيم تورا، رئيس مقاطعة كتالونيا، رسالة وداع للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، بعد إعلان اللاعب عن رغبته في الرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقارير الإسبانية، أرسل ميسي فاكسًا رسميًا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم (طالع التفاصيل).

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ونشر تورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بميسي وعلق عليها قائلا: "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا".

وأضاف: "شكراً جزيلاً لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم".

وأتم رئيس كتالونيا قائلا: "رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي".