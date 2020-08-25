النصر يكتسح العدالة بسداسية في الدوري السعودي

اكتسح نادي النصر نظيره العدالة بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

سداسية النصر جاءت عن طريق كل من عبدالرزاق حمدلله وجوليانو دي باولا

بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 14، 17، 43، 49، ثم أضاف أحمد موسى وعبدالعزيز الدوسري هدفين في الدقيقتين 28، 92، فيما سجل كاروليس ماسيتنور هدف العدالة في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة حالة طرد واحدة في الدقيقة 22 كانت من نصيب خالد الدبيسي لاعب نادي العدالة، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة يواصل نادي النصر احتفاظه بالمركز الثاني بترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل العدالة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.